Малюченко Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1957
Дата смерти19.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957
Отец: Кулиш Александр Кириллович
Мать: Кулиш Нина Федотовна
Рождение ребёнка
01.07.1977
Сын: Малюченко Виталий Викторович
Отец ребёнка: Малюченко Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
24.08.1982
Сын: Малюченко Александр Викторович
Отец ребёнка: Малюченко Виктор Григорьевич
Смерть
19.05.2011