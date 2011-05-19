Малюченко Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюченко Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1957

Дата смерти

19.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1957

Отец: Кулиш Александр Кириллович

Мать: Кулиш Нина Федотовна

Рождение ребёнка
01.07.1977

Сын: Малюченко Виталий Викторович

Отец ребёнка: Малюченко Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
24.08.1982

Сын: Малюченко Александр Викторович

Отец ребёнка: Малюченко Виктор Григорьевич

Смерть
19.05.2011
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