Кучеренко (Плевицкая) Инна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Плевицкая) Инна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1983

Отец: не указан

Мать: Притчина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.2002

Дочь: Кучеренко Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
08.03.2017

Дочь: Кучеренко Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Николай Анатольевич

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