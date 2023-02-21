Кучеренко (Плевицкая) Инна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.01.2002
Дочь: Кучеренко Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
08.03.2017
Дочь: Кучеренко Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно