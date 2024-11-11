Климов Николай Климович 02.12.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Николай Климович

Климов Николай Климович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.12.1833 ст.

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1833 ст.

Отец: Климов Климент Ермолаевич

Мать: Климова Анна Григорьевна 2 жена Климента

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Пашина) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кадяева (Климова) Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1857 ст.

Дочь: (Климова) Евдокия (Авдотья) Николаевна

Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Климов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1872
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.