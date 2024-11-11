Климов Николай Климович
Место рождения
Дата рождения02.12.1833 ст.
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1833 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кадяева (Климова) Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
26.07.1857 ст.
Дочь: (Климова) Евдокия (Авдотья) Николаевна
Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Климов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Климова (Пашина) Елена Андреевна
Смерть
До 1872