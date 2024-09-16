Пашин Или Климов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашин Или Климов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашина Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
01.05.1884 ст.

Сын: Пашин Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашина Дарья Никифоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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