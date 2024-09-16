Пашин Или Климов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.05.1884 ст.
Сын: Пашин Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пашина Дарья Никифоровна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно