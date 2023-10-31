Ломако (Алексеенко) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломако (Алексеенко) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.01.1888 ст.

Дата смерти

06.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1888 ст.

Отец: Алексеенко Яков Дмитриевич

Мать: Алексеенко Мария Матвеевна

Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
10.01.1888 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Муж: Ломако Платон Фёдорович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Лука Фёдорович

Смерть
06.08.1976
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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