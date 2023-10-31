Ломако (Алексеенко) Татьяна Яковлевна
Место рожденияТорчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения03.01.1888 ст.
Дата смерти06.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1888 ст.
Торчилово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
10.01.1888 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1976
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область