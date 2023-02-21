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Шипицын Осип Тихонович

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Место рождения

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипицын Ефим Осипович

Мать ребёнка: Шипицына Анна Георгиевна?

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Шипицына Анна Георгиевна?

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шипицын Петр Осипович

Мать ребёнка: Шипицына Анна Георгиевна?

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фекла Осиповна

Мать ребёнка: Шипицына Анна Георгиевна?

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анна Георгиевна?

Смерть
Неизвестно
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