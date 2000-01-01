Шипицына Анна Георгиевна?
Место рожденияд. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Шипицын Осип Тихонович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Шипицын Осип Тихонович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шипицын Осип Тихонович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фекла Осиповна
Отец ребёнка: Шипицын Осип Тихонович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно