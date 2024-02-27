Ермолай Никифоров
Место рождения
Дата рождения24.07.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848 ст.
Отец: Никифор Калинников
Мать: Ефимия Иванова
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Жена: Екатерина Ефимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.
Дочь: Марфа Ермолаева
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: Ефимия Ермолаева
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Матрена Ермолаева
Мать ребёнка: Екатерина Ефимова
Смерть
Неизвестно