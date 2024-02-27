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Ермолай Никифоров

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.07.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848 ст.

Отец: Никифор Калинников

Мать: Ефимия Иванова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Жена: Екатерина Ефимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.

Дочь: Марфа Ермолаева

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: Ефимия Ермолаева

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Матрена Ермолаева

Мать ребёнка: Екатерина Ефимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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