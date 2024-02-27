Екатерина Ефимова
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Муж: Ермолай Никифоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.
Дочь: Марфа Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Никифоров
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: Ефимия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Никифоров
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Матрена Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Никифоров
Смерть
Неизвестно