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Екатерина Ефимова

Место рождения

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Муж: Ермолай Никифоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.

Дочь: Марфа Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Никифоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: Ефимия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Никифоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Матрена Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Никифоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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