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Пискунов Ферапонт Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1858

Отец: Пискунов Егор Аверьянович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Фекла Ферапонтовна

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Пискунов Сергей Ферапонтович

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Пискунов Максим Ферапонтович

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Пискунов Павел Ферапонтович

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1888

Дочь: Акилина Ферапонтовна

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1889

Сын: Пискунов Потап Ферапонтович

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Пискунов Федор Ферапонтович

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Дарья Ферапонтовна

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Андреева Евдокия Пискунова

Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
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