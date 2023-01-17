Пискунов Ферапонт Егорович
Место рождения
Дата рождения24.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1858
Отец: Пискунов Егор Аверьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Фекла Ферапонтовна
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
03.07.1882
Сын: Пискунов Сергей Ферапонтович
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1885
Сын: Пискунов Максим Ферапонтович
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Пискунов Павел Ферапонтович
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Акилина Ферапонтовна
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
04.12.1889
Сын: Пискунов Потап Ферапонтович
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Пискунов Федор Ферапонтович
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Дарья Ферапонтовна
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Андреева Евдокия Пискунова
Мать ребёнка: Пискунова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно