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Пискунова Мария Герасимовна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пискунов Яков Егорович

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пискунов Семен Егорович

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пискунов Александр Егорович

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пискунов Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Пискунов Ферапонт Егорович

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Юдина Ефимия Пискунова

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Егор Аверьянович

Смерть
Неизвестно