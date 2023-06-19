Пискунова Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пискунов Александр Егорович
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пискунов Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Пискунов Ферапонт Егорович
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Юдина Ефимия Пискунова
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Пискунов Егор Аверьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно