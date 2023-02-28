Пискунов Егор Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти17.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пискунов Аверьян Андреевич
Мать: Пискунова Матрена
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пискунов Гавриил Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Пискунов Ферапонт Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Юдина Ефимия Пискунова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.12.1882