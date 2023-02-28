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Пискунов Егор Аверьянович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пискунов Аверьян Андреевич

Мать: Пискунова Матрена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пискунов Гавриил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Пискунов Ферапонт Егорович

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Юдина Ефимия Пискунова

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1882
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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