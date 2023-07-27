Потапов Михаил Евплонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1897
Дата смерти08.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897
Отец: Потапов Евплон
Рождение ребёнка
05.10.1919
Сын: Потапов Михаил Мисаилович
Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова ?
Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Мисаиловна
Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна
Смерть
08.09.1943