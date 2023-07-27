Потапов Михаил Евплонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Михаил Евплонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1897

Дата смерти

08.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897

Отец: Потапов Евплон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Потапов Михаил Мисаилович

Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова ?

Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Мисаиловна

Мать ребёнка: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна

Смерть
08.09.1943
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