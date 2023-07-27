Потапова (Фадеева) (Фадеева) Фекла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Фадеева) (Фадеева) Фекла Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Потапов Михаил Мисаилович

Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова ?

Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Мисаиловна

Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович

Смерть
Неизвестно
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