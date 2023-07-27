Потапова (Фадеева) (Фадеева) Фекла Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Герасим
Рождение ребёнка
05.10.1919
Сын: Потапов Михаил Мисаилович
Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова ?
Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Мисаиловна
Отец ребёнка: Потапов Михаил Евплонович
Смерть
Неизвестно