Потапов Михаил Мисаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1919
Дата смерти07.08.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамарина Михайловна
Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Михайлович
Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дягилева ?
Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Михайлович
Мать ребёнка: Потапова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Анна Игнатьевна
Смерть
07.08.1994