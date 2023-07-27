Потапов Михаил Мисаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Михаил Мисаилович

Потапов Михаил Мисаилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1919

Дата смерти

07.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919

Отец: Потапов Михаил Евплонович

Мать: Потапова (фадеева) Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамарина Михайловна

Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Михайлович

Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дягилева ?

Мать ребёнка: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (демидова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Михайлович

Мать ребёнка: Потапова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Анна Игнатьевна

Смерть
07.08.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close