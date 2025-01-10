Дудина Александра 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудина Александра

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1839, казенного ведомства село Пупки Шуйского уезда Владимирской губернии (сейчас - часть села Введеньё Ивановской области)

умерла Неизвестно

Отец
ГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Ферапонт1839 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
(Дудина) Мария1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Григорий

Мать: не указана

казенного ведомства село Пупки Шуйского уезда Владимирской губернии (сейчас - часть села Введеньё Ивановской области)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дудина) Анна

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Поручители: по жениху - с. Дунилова крестьяне Фотий Иванов и Василий Яковлев; по невесте - с. Чернец крестьянин Василий Иванов и д. Бурмакина крестьянин Дмитрий Степанов.Основание: Ф.395. Оп.2. Д.3а. Л.76об.-77. Василий Яковлевич - дядя Ферапонта? То есть брат Гаврилы Яковлевича? Фотий Иванович - на сайте по героям ПМВ есть уроженец Дунилова Никита Фотиевич Колесников: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21493482/?backurl=/heroes/?middle_name= фотиевич&birth_place_volost=дуниловская&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1 Возраст или год рождения не указан. Возможно, это сын Фотия Ивановича. | Поручители: по жениху - с. Дунилова крестьяне Фотий Иванов и Василий Яковлев; по невесте - с. Чернец крестьянин Василий Иванов и д. Бурмакина крестьянин Дмитрий Степанов.Основание: Ф.395. Оп.2. Д.3а. Л.76об.-77.

Рождение ребёнка
26.02.1859

Сын: Дудин Василий

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Дудина) Мария

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Дудин Иван

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
13.01.1874

Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дудин Осип

Отец ребёнка: Дудин Ферапонт

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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