Дудина Александра
женский, родилась 1839, казенного ведомства село Пупки Шуйского уезда Владимирской губернии (сейчас - часть села Введеньё Ивановской области)
умерла Неизвестно
ОтецГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Ферапонт1839 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
(Дудина) Мария1865 г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1839
Отец: Григорий
Мать: не указана
казенного ведомства село Пупки Шуйского уезда Владимирской губернии (сейчас - часть села Введеньё Ивановской области)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дудина) Анна
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Бракосочетание
30.01.1857
Муж: Дудин Ферапонт
Рождение ребёнка
26.02.1859
Сын: Дудин Василий
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Дудина) Мария
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Рождение ребёнка
1872
Сын: Дудин Иван
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Рождение ребёнка
13.01.1874
Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дудин Осип
Отец ребёнка: Дудин Ферапонт
Смерть
Неизвестно