Широбоков Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Чекерово, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Широбоков Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Широбоков Демид Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно