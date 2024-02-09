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Широбоков Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широбоков Семён Спиридонович

Мать: Широбокова Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Чекерово, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Широбоков Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Широбоков Демид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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