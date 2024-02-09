Широбоков Семён Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиробоков Семён Спиридонович

Широбоков Семён Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Широбокова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Широбокова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Чекерово, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.