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Резников Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1957

Сын: Резников Александр Иванович

Мать ребёнка: (Резникова) Нина

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
03.02.1959

Дочь: (Солодовникова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Резникова) Нина

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
09.03.1967

Дочь: (Садикова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: (Резникова) Нина

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