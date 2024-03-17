Резников Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1957
Сын: Резников Александр Иванович
Мать ребёнка: (Резникова) Нина
Рождение ребёнка
03.02.1959
Дочь: (Солодовникова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Резникова) Нина
Рождение ребёнка
09.03.1967
Дочь: (Садикова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: (Резникова) Нина