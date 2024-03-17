(Резникова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Павел
Рождение ребёнка
05.09.1957
Сын: Резников Александр Иванович
Отец ребёнка: Резников Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1959
Дочь: (Солодовникова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Резников Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1967
Дочь: (Садикова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Резников Иван Степанович