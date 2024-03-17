(Резникова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Резникова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Павел

Мать: (Петрова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
05.09.1957

Сын: Резников Александр Иванович

Отец ребёнка: Резников Иван Степанович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
03.02.1959

Дочь: (Солодовникова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Резников Иван Степанович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
09.03.1967

Дочь: (Садикова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Резников Иван Степанович

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