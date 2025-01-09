Опритова Мария Федоровна
женский, родилась Около 1791
умерла После 1858
Супруги
Опритов Егор ЕгоровичОколо 1791 г.р.
Дети
(Опритова) Евдокия Егоровна01.03.1817 ст. г.р.
Опритов Афанасий Егорович28.06.1819 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.
Дочь: (Опритова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Рождение ребёнка
28.06.1819 ст.
Сын: Опритов Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Рождение ребёнка
14.08.1827 ст.
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Рождение ребёнка
21.11.1829 ст.
Дочь: Опритова (Опритова) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1833 ст.
Дочь: Опритова (Опритова) Агафия Егоровна
Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович
Смерть
После 1858