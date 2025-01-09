Опритова Мария Федоровна Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Опритова Мария Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1791

умерла После 1858

Супруги
Опритов Егор ЕгоровичОколо 1791 г.р.
Дети
(Опритова) Евдокия Егоровна01.03.1817 ст. г.р.
Опритов Афанасий Егорович28.06.1819 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опритов Егор Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1817 ст.

Дочь: (Опритова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Опритов Петр Егорович

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
28.06.1819 ст.

Сын: Опритов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.08.1827 ст.

Сын: Опритов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.11.1829 ст.

Дочь: Опритова (Опритова) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.02.1833 ст.

Дочь: Опритова (Опритова) Агафия Егоровна

Отец ребёнка: Опритов Егор Егорович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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