Колосова (Попова) Татьяна Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Попова) Татьяна Ферапонтовна

Место рождения

д. Семенцово Займище

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Попов Ферапонт Архипович

Мать: ?

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1739

Сын: Колосов Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич

д. Володинская
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич

д. Володинская
Рождение ребёнка
1751

Сын: Колосов Федот Федотович

Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич

д. Володинская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Федот Сергеевич

д. Володинская
Смерть
Неизвестно
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