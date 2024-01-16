Колосова (Попова) Татьяна Ферапонтовна
Место рожденияд. Семенцово Займище
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Попов Ферапонт Архипович
Мать: ?
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1739
Сын: Колосов Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич
д. Володинская
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич
д. Володинская
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Колосов Федот Сергеевич
д. Володинская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Володинская
Смерть
Неизвестно