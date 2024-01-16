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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Колосова Татьяна Ферапонтовна

Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Добрынина Пелагея Ферапонтовна

Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1726

Сын: Попов Константин Ферапонтович

Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович

д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1735

Сын: Попов Тимофей Ферапонтович

Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович

д. Семенцово Займище
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