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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Колосова Татьяна Ферапонтовна
Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Добрынина Пелагея Ферапонтовна
Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1726
Сын: Попов Константин Ферапонтович
Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович
д. Семенцово Займище
Рождение ребёнка
1735
Сын: Попов Тимофей Ферапонтович
Отец ребёнка: Попов Ферапонт Архипович
д. Семенцово Займище