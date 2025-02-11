Прасковья Ларионова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Леонтий Фёдоров1812 г.р.
Дети
Прасковья Леонтьева1834 г.р.
Шадрин Фёдор Леонтьев1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Фёдоров

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шадрин Фёдор Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лукерья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Агей Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

76

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Антонина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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