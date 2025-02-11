Прасковья Ларионова
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Леонтий Фёдоров1812 г.р.
Дети
Прасковья Леонтьева1834 г.р.
Шадрин Фёдор Леонтьев1837 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лукерья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Агей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Антонина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Фёдоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно