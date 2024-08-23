Киселева (Крайнова) Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиПосле 29.02.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1872
Рождение ребёнка
21.05.1874
Дочь: (Горская) Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: (Горская) Феодосья Филипповна
Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1888
Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич
Развод
08.11.1895
Бракосочетание
07.02.1896
Смерть
После 29.02.1896