Киселева (Крайнова) Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Крайнова) Марфа Антоновна

Киселева (Крайнова) Марфа Антоновна

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 29.02.1896

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1872

Муж: Горский Филипп Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1874

Дочь: (Горская) Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: (Горская) Феодосья Филипповна

Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1888

Сын: Горский Иван Филиппович

Отец ребёнка: Горский Филипп Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Развод
08.11.1895

Муж: Горский Филипп Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1896

Муж: Киселев Кирилл Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 29.02.1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.