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Григорьев Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Василий Степанович

Мать: Синову Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Григорьев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Валентина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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