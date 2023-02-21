Григорьев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Григорьев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Григорьева Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно