Григорьева Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Валентина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долуденко Георгий Иосифович

Мать: Долуденко Елена Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Григорьев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Анатолий Васильевич

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