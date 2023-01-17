Григорьева Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Григорьев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно