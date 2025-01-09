Бредихина (Кобылева) Марфа (Мария) Павловна Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихина (Кобылева) Марфа (Мария) Павловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1836

умерла После 1858

Супруги
Бредихин Василий МихайловичОколо 1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
29.01.1856 ст.

Муж: Бредихин Василий Михайлович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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