Ефремов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Лисино, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисино, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Евдокия Давыдовна

Рождение ребёнка
03.11.1951

Дочь: Ефремова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Лапина Евдокия Давыдовна

Смерть
25.12.1955
Тихменево, Поронайский, Сахалинская область

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