Ефремов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
03.11.1951
Дочь: Ефремова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Лапина Евдокия Давыдовна
Смерть
25.12.1955
Тихменево, Поронайский, Сахалинская область