Уженцева (Замятина) Марина Петровна
Место рожденияРычкова
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Замятин Пётр Яковлевич
Мать: Замятина Анисья Петровна
Рычкова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бобова Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Уженцев Филипп Никитич
Блинникова, Кугаевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Блинникова, Кугаевская волость