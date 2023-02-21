Уженцева (Замятина) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уженцева (Замятина) Марина Петровна

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Место рождения

Рычкова

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Замятин Пётр Яковлевич

Мать: Замятина Анисья Петровна

Рычкова
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бобова Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Уженцев Филипп Никитич

Блинникова, Кугаевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уженцев Филипп Никитич

Смерть
Неизвестно
Блинникова, Кугаевская волость
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