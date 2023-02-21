Бобова (Уженцева) Авдотья Филипповна
Место рожденияБлинникова, Кугаевская волость
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Уженцев Филипп Никитич
Мать: Уженцева Марина Петровна
Блинникова, Кугаевская волость
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Полоумнова Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Бобов Спиридон Ефимович
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бобова