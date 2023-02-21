Бобова (Уженцева) Авдотья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобова (Уженцева) Авдотья Филипповна

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Место рождения

Блинникова, Кугаевская волость

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Уженцев Филипп Никитич

Мать: Уженцева Марина Петровна

Блинникова, Кугаевская волость
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Полоумнова Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Бобов Спиридон Ефимович

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобов Спиридон Ефимович

Смерть
Неизвестно
Бобова
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