Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
нет информации
Рождение ребёнка
28.02.1925
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Руфима Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Логинова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сирафима Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Легкобыт Евгения Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич
Смерть
02.03.1951
Кубенцово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния