Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Хиония (Хонея, Фонея) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

нет информации
Рождение ребёнка
28.02.1925

Сын: Логинов Виталий Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Логинов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Руфима Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Логинова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сирафима Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Легкобыт Евгения Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Алексеевич

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.03.1951
Кубенцово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
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