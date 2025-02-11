Карбушов Степан Ларионов
мужской, родился 1833, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Дмитриева1811 г.р.
ОтецЛарион Иванов1812 г.р.
Супруги
Елена Семёнова1825 г.р.
Дети
Прасковья Степанова1853 г.р.
Наталья Степанова1857 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ларион Иванов
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Степанова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Карбушова) Елена Степановна
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Смерть
Неизвестно