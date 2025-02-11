Карбушов Степан Ларионов 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Карбушов Степан Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Дмитриева1811 г.р.
Отец
Ларион Иванов1812 г.р.
Супруги
Елена Семёнова1825 г.р.
Дети
Прасковья Степанова1853 г.р.
Наталья Степанова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ларион Иванов

Мать: Евдокия Дмитриева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Степанова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Карбушова) Елена Степановна

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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