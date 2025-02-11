Наталья Степанова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Елена Семёнова1825 г.р.
Отец
Карбушов Степан Ларионов1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Карбушов Степан Ларионов

Мать: Елена Семёнова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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