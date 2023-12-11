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Вдовиченко Дионисий

Место рождения

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Вдовиченко Симеон

Мать: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1907

Сын: Вдовиченко Иван

Мать ребёнка: Матрона Николаевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Вдовиченко Григорий

Мать ребёнка: Матрона Николаевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Вдовиченко Николай

Мать ребёнка: Василенко Пелагия Фоминична

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Смерть
Неизвестно

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