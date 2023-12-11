Вдовиченко Дионисий
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Вдовиченко Симеон
Мать: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
01.05.1907
Сын: Вдовиченко Иван
Мать ребёнка: Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Вдовиченко Григорий
Мать ребёнка: Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1911
Сын: Вдовиченко Николай
Мать ребёнка: Василенко Пелагия Фоминична
Смерть
Неизвестно