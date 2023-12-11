Вдовиченко Симеон
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти15.05.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Вдовиченко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вдовиченко Дионисий
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Вдовиченко Михаил
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вдовиченко Стефан
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вдовиченко Михаил
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Елисавета
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
03.05.1905
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
04.07.1906
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вдовиченко Алексей
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
17.10.1909
Сын: Вдовиченко Павел
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Домникия Савельевна
Смерть
15.05.1916