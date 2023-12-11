Вдовиченко Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовиченко Симеон

Место рождения

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

15.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Вдовиченко Яков

Мать: не указана

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Вдовиченко Дионисий

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Вдовиченко Михаил

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Вдовиченко Стефан

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вдовиченко Михаил

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Рождение ребёнка
03.05.1905

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1906

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вдовиченко Алексей

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Вдовиченко Павел

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Домникия Савельевна

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Смерть
15.05.1916
Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд

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