Домникия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домникия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вдовиченко Дионисий

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Вдовиченко Михаил

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Вдовиченко Стефан

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вдовиченко Михаил

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Рождение ребёнка
03.05.1905

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1906

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вдовиченко Алексей

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Вдовиченко Павел

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон

Алексеевка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Смерть
Неизвестно

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