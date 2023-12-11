Домникия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вдовиченко Дионисий
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Вдовиченко Михаил
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вдовиченко Стефан
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вдовиченко Михаил
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
03.05.1905
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
04.07.1906
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вдовиченко Алексей
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
17.10.1909
Сын: Вдовиченко Павел
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Вдовиченко Симеон
Смерть
Неизвестно