Алехин Никита
Место рожденияКалужская обл., Хвастовичский р-н, д. Долина
Дата рождения07.06.1906
Дата смерти28.03.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1906
Отец: Алехин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алехина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алехин Иван
Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Алехин Никита Федорович гв. рядовой В архив Дата рождения __.__.1906 Место призыва Полевой ВК, Румыния, г. Браилов Посмотреть на карте Воинская часть 265 гв. сп 86 гв. сд 1 УкрФ Дата поступления на сл... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1936
Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Алехин Александр Никитович
Мать ребёнка: Алехина ?
Смерть
28.03.2000