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Алехин Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алехин Никита

Мать: Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алехин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Алехина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина Валентина

Рождение ребёнка
11.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина Валентина

Рождение ребёнка
10.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина Валентина

Рождение ребёнка
15.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алехина Валентина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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