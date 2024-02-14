Алехин Иван
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алехин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Алехина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алехина Валентина
Рождение ребёнка
11.11.1955
Рождение ребёнка
10.04.1962
Рождение ребёнка
15.02.1965
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно