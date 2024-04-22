Денисов Иван Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Елизарович

Место рождения

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Елизар

Мать: не указана

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Мария Корнеевна

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Мария Корнеевна

Смерть
Неизвестно
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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