Денисова Мария Корнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Иван Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область