Денисова Мария Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Мария Корнеевна

Место рождения

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Иван Елизарович

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Елизарович

Смерть
Неизвестно
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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