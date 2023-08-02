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Пругло Параскева Георгиевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Пругло Иван Борисович

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
13.07.1894

Дочь: (Пругло) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Пругло Пантелеймон Борисович

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зайченко (Пругло) Зиновия Борисовна

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
08.06.1901

Сын: Пругло Александр Борисович

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Пругло) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Минак (Пругло) Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Рождение ребёнка
18.07.1911

Дочь: (Пругло) Анна Борисовна

Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович

Бракосочетание
18.10.1991

Муж: Пругло Борис Сидорович

Смерть
Неизвестно

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