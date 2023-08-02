Пругло Параскева Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1893
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
13.07.1894
Дочь: (Пругло) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Пругло Пантелеймон Борисович
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зайченко (Пругло) Зиновия Борисовна
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
08.06.1901
Сын: Пругло Александр Борисович
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Пругло) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Минак (Пругло) Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Рождение ребёнка
18.07.1911
Дочь: (Пругло) Анна Борисовна
Отец ребёнка: Пругло Борис Сидорович
Бракосочетание
18.10.1991
Смерть
Неизвестно