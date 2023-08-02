Пругло Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения08.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1925
Дочь: (Пругло) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Пругло Степан Александрович
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.09.1929
Дочь: (Пругло) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно