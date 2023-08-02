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Пругло Александр Борисович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1901

Отец: Пругло Борис Сидорович

Мать: Пругло Параскева Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1925

Дочь: (Пругло) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Пругло Степан Александрович

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.09.1929

Дочь: (Пругло) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Пругло Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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