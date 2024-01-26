Прохоров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20
Дочь: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна
Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна
Рождение ребёнка
24.09.1980
Дочь: Браун (Прохорова) Олеся Васильевна
Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна