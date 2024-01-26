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Прохоров Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12

Отец: Прохоров Петр Михайлович

Мать: Прохорова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна

Рождение ребёнка
20

Дочь: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна

Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна

Рождение ребёнка
24.09.1980

Дочь: Браун (Прохорова) Олеся Васильевна

Мать ребёнка: Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна

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