Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шнель Давид Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
20

Дочь: Скляр Инна Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1980

Дочь: Браун Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Василий Петрович

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