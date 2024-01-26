Прохорова (Шнель) Ирма Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шнель Давид Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
20
Дочь: Скляр Инна Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1980
Дочь: Браун Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно