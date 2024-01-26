Прохорова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти25.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12
Сын: Прохоров Василий Петрович
Отец ребёнка: Прохоров Петр Михайлович
Рождение
07.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
25.03.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область