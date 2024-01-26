Прохорова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

25.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12

Сын: Прохоров Василий Петрович

Отец ребёнка: Прохоров Петр Михайлович

Рождение
07.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
25.03.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

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