Кочергин Георгий Анисифоров
мужской, родился 15.08.1872, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецКочергин Анисифор Никитич1853 г.р.
МатьКочергина Ксения ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кочергина Дарья ЛаврентиевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кочергин Андрей Георгиев09.06.1895 ст. г.р.
Кочергин Павел Георгиев1899 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1872
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.
Дочь: (Кочергина) Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.
Дочь: (Кочергина) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.
Дочь: (Кочергина) Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна
Смерть
Неизвестно