Кочергин Георгий Анисифоров 15.08.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочергин Георгий Анисифоров

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 15.08.1872, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Кочергин Анисифор Никитич1853 г.р.
Мать
Кочергина Ксения ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кочергина Дарья ЛаврентиевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кочергин Андрей Георгиев09.06.1895 ст. г.р.
Кочергин Павел Георгиев1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1872

Отец: Кочергин Анисифор Никитич

Мать: Кочергина Ксения Васильевна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Степан Георгиев

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Рождение ребёнка
09.06.1895 ст.

Сын: Кочергин Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочергин Павел Георгиев

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.

Дочь: (Кочергина) Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Рождение ребёнка
23.07.1911 ст.

Дочь: (Кочергина) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.

Дочь: (Кочергина) Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Кочергина Дарья Лаврентиевна

Смерть
Неизвестно

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