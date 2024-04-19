Кочергина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Анисифор Никитич

Место жительства
Неизвестно
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1872

Сын: Кочергин Георгий Анисифоров

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1875 ст.

Дочь: (Кочергина) Евдокия Анисифорова

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Збоева (Кочергина) Анна Анисифорова

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1881

Сын: Кочергин Иван Анисифоров

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1883 ст.

Сын: Кочергин Иван Анисифоров

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Рождение ребёнка
11.02.1886 ст.

Дочь: (Кочегина) Наталья Анисифорова

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Кочергин Петр Анисифоров

Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич

Смерть
Неизвестно

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