Кочергина Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1872
Сын: Кочергин Георгий Анисифоров
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
19.02.1875 ст.
Дочь: (Кочергина) Евдокия Анисифорова
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Збоева (Кочергина) Анна Анисифорова
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
22.06.1881
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
17.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
11.02.1886 ст.
Дочь: (Кочегина) Наталья Анисифорова
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Кочергин Анисифор Никитич
Смерть
Неизвестно