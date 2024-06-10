Красовская Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасовская Дарья Ивановна

Красовская Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Василий Иванович

Отец ребёнка: Красовский Иван Гаврилович

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Красовский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Красовский Иван Гаврилович

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.