Красовская Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Василий Иванович
Отец ребёнка: Красовский Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Красовский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Красовский Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно