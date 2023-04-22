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Башун Фёдор Миронович

Место рождения

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

03.10.1887 ст.

Дата смерти

26.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887 ст.

Отец: Башун Мирон

Мать: не указана

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башун (Романовская) Камилла Адамовна

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Башун Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Башун (Романовская) Камилла Адамовна

Шелопечино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Башун Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Башун (Романовская) Камилла Адамовна

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
26.02.1953

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