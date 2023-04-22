Башун Фёдор Миронович
Место рождения
Дата рождения03.10.1887 ст.
Дата смерти26.02.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1887 ст.
Отец: Башун Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1913
Мать ребёнка: Башун (Романовская) Камилла Адамовна
Рождение ребёнка
19.12.1914
Мать ребёнка: Башун (Романовская) Камилла Адамовна
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
26.02.1953